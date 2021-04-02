İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Kılıçdede Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Apartmana savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, masaların kurulu olduğu 5. kattaki daireden binanın bahçesine atılmış oyun kartlarını gördü.

Kumar oynanması için yer temin ettiği iddiasıyla Z.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden Z.O. ile 8 kişiye 26 bin 400 lira para cezası uygulandı.