Gümrük Muhafaza ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası sınır kapısına gelen bazı tırlarda arama yaptı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 5 kilogram esrar, 1200 bilgisayar işlemcisi, ekran kartı, akıllı saat, 3 bin 315 kulaklık, 586 şarj cihazı, 56 cep telefonu, bini aşkın otomobil yedek parçası, bin 400 nargile marpucu, 750 elektronik sigara ve aksamı ile 451 puro ele geçirildi.

Ayrıca 15 kilogram doğal kehribar taşı, 500 hayvan kürkü ile 531 tarihi sikkeye de el konuldu.

Kaçak eşyalara ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ederken, uyuşturucu taşıyan aracın sürücüsü gözaltına alındı.