Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Nusaybin Kızıltepe kara yolunda devrildi.
Kazada, tırda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Tuşba Belediyesi cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz