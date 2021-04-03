Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve satış yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 32 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ekipler tarafından emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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