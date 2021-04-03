İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından bölgeye satmak için uyuşturucu getirdiği belirlenen N.A. ve Ş.A.'yı takibe aldı.

Drone ile yapılan takipte, şüphelilerin kırsal Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinliklerin bulunduğu yolda araçla ilerlediği görüldü.

Takip edildiklerini düşünerek uyuşturucuyu yol kenarına atan N.A. ve Ş.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yol kenarına atılan uyuşturucu da ekipler tarafından bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.