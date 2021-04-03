Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesindeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş 80 kilo 100 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.