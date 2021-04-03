Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de elma kasalarının altına gizlenmiş eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetteki elma kasalarının altına gizlenmiş 80 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova ilçesindeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş 80 kilo 100 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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