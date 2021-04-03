Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Beyşehir Sanayi Sitesi kavşağında B.A. idaresindeki motosiklet, Seydişehir istikametine seyir halindeki Emin Cengiz İ. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet ile otomobil sürücüsü kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:48
- 18:35
- 18:38
- 18:00
- 17:52
Sıradaki Haber
Erzincan'da bir köy ile mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz