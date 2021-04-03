Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Talipler köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, karantinanın köy merkezinde uygulanacağı, mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 18:48
- 18:35
- 18:38
- 18:00
- 17:52
Sıradaki Haber
Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz