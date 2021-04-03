Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi.
Şehitkamil İlçesi Hacıbaba Mahallesi Maho Paşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın sonrası evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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