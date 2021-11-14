Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Yunanistan sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü üyesi 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, `Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi` ifadeleri kullandı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Sınır Güvenliği
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