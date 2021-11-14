

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, `Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi` ifadeleri kullandı.