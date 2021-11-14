Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Uzunöz köyünde İsmail Aydoğdular (20) idaresindeki 60 ACK 676 plakalı traktör devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Sürücünün cesedi otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydoğdular'ın, Şanlıurfa'dan geldiği ve köyde tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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