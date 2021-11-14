Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bu kişilerden 3'ünün FETÖ, 1'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i terör örgütü PKK mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 1'inin ise terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ
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