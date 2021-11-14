Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da köprüde otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yalova'da bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi altına alındı.
Yabancı uyruklu M.A.A'nın kullandığı otomobil, köprüden geçtiği sırada M.G'ye çarptı.
Araç, bir işletmenin kapısına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan ve kolunda kırık oluştuğu belirlenen M.G, hastaneye kaldırıldı.
Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Yalova
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