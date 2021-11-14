Kadıoğlu kavşağında gece saatlerinde, sürücüsü henüz belli olmayan 48 AGG 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan Hüseyin Tekinaslan'a ait markete girerek durdu.

Kazada araç sürücüleri yaralanmazken, araçlarda ve markette maddi hasar meydana geldi.

Market işletmecisi Hüseyin Tekinaslan, gazetecilere, bir yıl içinde ikinci kez iş yerine otomobil girdiğini söyledi.

Cadde üzerinde sürekli bir bu tür kazalar olduğunu belirten Tekinaslan, "Daha öncede komşularımızın iş yerlerine araç girdi. Bu kavşakta bir tedbir alınması gerekir. Tüm Türkiye'nin trafiği buradan akıyor." dedi.