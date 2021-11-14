Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 13:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce’ye bu yıl yoğun kar yağışı bekleniyor
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Uzmanı Ali Bakır, Düzce’nin bu yıl yoğun kar yağışı altında kalacağını belirterek, harita yayınladı.
Meteoroloji Uzmanı Ali Bakır, Düzce’nin bu yıl yoğun kar yağışı altında kalacağını belirterek, harita yayınladı.
Düzce’de hava şartları her geçen gün soğumaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmuştu.
Türkiye’nin bir çok şehrinde hava değerlendirmelerinde bulunarak vatandaşları uyaran Meteoroloji Uzmanı Ali Bakır, 2020 yılında Düzce’de etkili olan kar yağışlarından değerlendirdiği bilgilere dayanarak, kentte yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı Düzce
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