Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 15:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi, zehirlendi.
Olay, Melikgazi ilçesi Leylak Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi.
Aynı evde yaşayan Yunus Ü. (30), Leyla Ü. (30), Zehra Y. (23), Sadiye P. (55), Fatma P. (21), Mevanur Y. (3) ve Berat Ü. (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, zehirlenen 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kayseri
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