Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılıyor.

Farklı ülkelerden gelen 12 sporcu, en güçlü olduğunu kanıtlamak için 200 kilogramı geçen ağırlıkları kaldırdı. Kleopatra Plajı'ndaki etkinlikteki etaplar sporcuları zaman zaman zorladı.

Aldıkları yükü taşıyamayan bazı sporcular etapları tamamlayamadı.

Farklı ülkelerden gelen seyirciler kendi ülkelerinin sporcularını yalnız bırakmadı.

Yarışlar dünyada 102 televizyonda seri olarak yayınlanacak

Organizatör Şükrü Cimri, Strongman organizasyonunun Türkiye'nin tanıtımı için oldukça önemli olduğuna değindi. Yarışların dünyada 102 televizyonda seri olarak yayınlanacağını söyledi.

"Alanya'yı ve Türkiye'yi 102 ülkenin televizyonların da gösterme şansını yakalamak bizim için çok önemli. 2 yarışçımız Türkiye'den katılıyor. Bora Güner ve Fatih Karaca. Diğer yarışçılarımız 8 ayrı ülkeden dünyanın en güçlü sporcuları."

İki gün süren yarışlarda tüm etapların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü adamı belirlenecek.