İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettikleri öne sürülen A.G., K.Ö., Ş.U. ve İ.D. isimli 4 şüpheli şahsın adreslerine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda A.G. isimli şahsın adresinin bodrum katının kaçak imalathane olduğunu tespit eden ekipler, içeride yaptıkları aramada 2 bin 424 adet şişelenmiş mantarlı satışa hazır vaziyette bin 696 litre sahte şarap, 1 adet şişeleme makinesi, 1 adet kapişonlama makinesi, 1 adet mantarlama makinesi, 826 adet dolum için hazırlanmış boş şişe, 75 adet şişe mantarı, 4 adet 400 litrelik fermante tankı, 2 adet 350 litrelik fermante tankı, 1 adet 200 litrelik fermante tankı ele geçirdi.

K.Ö. isimli şahsın adresinde yapılan aramada 34 adet şişelenmiş 23 litre satışa hazır bidonlar içerisinde 3 bin 28 litre sahte şarap ele geçirildi.

Ş.U. isimli şahsın adresinde bin 660 litre sahte şarap ve 1 adet 700 litrelik fermante tankı ele geçirilirken, İ.D. isimli şahsın adresinde yapılan aramada ise bin 200 liretlik sahte şarap bulundu.

Toplam 7 bin 584 litre sahte şarap ve çok sayıda üretim için kullanılan hortum, huni gibi malzemelerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.