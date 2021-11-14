Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da metrosunda tatbikatı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Metroda çıkabilecek bir yangının simüle edildiği tatbikatta olası bir afet durumunda yolcuların ve yaralıların tahliyesine yönelik tatbikat yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikat 100'e yakın personelin katılımıyla gerçekleşti.
Tatbikatta vatmanın acil durum alarmı vermesiyle elektrikler kesildi ve ekiplerce topraklama işlemi yapıldı.
Tünelde olası duman birikmesini yansıtmak için yapay sis kullanılan tatbikatta, fanlar çalıştırılarak acil durum telefon hatları kullanıldı.
Senaryo gereği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince yaralılar kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Adana Tatbikat Haberleri Yangın
Son Haberler
- 15:55
- 15:58
- 15:59
- 15:44
- 15:32
Sıradaki Haber
Arızalanan aracı tamir etmeye çalışan iki kişiye araba çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz