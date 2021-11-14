Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisinde meydana geldi.

İsmail Kurt, idaresindeki otomobil arızalanınca aracını yol kenarına park etti.

İsmail Kurt ve yanındaki arkadaşı Alaaddin Ardahan, aracın motor bölümündeki arızayı gidermeye çalışırken yolda arkadan gelen Hasan Öztürk idaresindeki otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Yaralanan 2 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Otomobilin sürücüsü Hasan Öztürk, olay yerinde polise verdiği ifadesinde, D-100 kara yolunda ilerlerken reflektör veya benzeri uyarıcı levha konulmadığı için yola yakın bir yere park edilmiş aracı son anda fark ettiğini, o an yapacak bir şeyinin olmadığını ve kazanın meydana geldiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.