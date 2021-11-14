Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 17 kişilik minibüste 38 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da polisin durduğu 17 kişilik minibüste Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran üzerinden yasa dışı yollarda göçmen getirileceğini tespit etti.
Diyarbakır üzerinden Ankara'ya gelen minibüs ile arkasındaki otomobil durduruldu. 17 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Minibüs sürücüsü H.Y. ile otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Organizatör oldukları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Ankara Düzensiz Göçmenler
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