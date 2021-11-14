Oğluyla mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan ve 5 gün sonra kayıp haberini yapmaya giden gazeteciler tarafından bulunan 78 yaşındaki Emine Aksoy, tedavi gördüğü hastanede kendisini bulan gazetecilerle tekrar buluştu.

5 gün boyunca ormanda susuz kaldığını söyleyen Emine Aksoy'un, omzundaki kırık dışında, genel sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi yakınlarını sevindirdi.

"Hiçbir şey yemedim"

Kendisini bulan gazetecilere teşekkür eden Aksoy, "Ne ettin diyorlar, ne yedin diyorlar. Hiçbir bir şey yemedim. Yalnız susuz ölüp giderdim." dedi.

Emine Aksoy'un gelini Ümmühan Aksoy, Emine Aksoy'un omuzundan ameliyat olacağını söyledi ve yardımcı olan herkese teşekkür etti.

"Yolunuzu şaşırmamış olsanız bulunamayacaktı"

Emine Aksoy'un yeğeni Zafer Aysel, "Sizi aradıktan 15 dakika sonra siz bana dönüş yaptınız. Siz vesile olacaksınız ki Allah sizi vesile kıldı. Keza yolunuzu şaşırmamış olsanız yine bulamayacaktınız o da bir vesile oldu. Allah hepinizden razı olsun."

Emniye Aksoy, Denizli Servergazi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilecek.