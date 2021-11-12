Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde yaşayan Emine Aksoy, mantar toplamak için oğluyla ormana gitti.

Anne ile oğul bir süre sonra fark etmeden farklı yönlere ilerledi. Osman Aksoy, saatler geçmesine rağmen annesine ulaşamadı.

Jandarmaya haber verildi, arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Ancak Emine Aksoy, günler süren aramalara rağmen bulunamadı.

Gazeteciler ormanda buldu

5'inci günde arazideki ekiplere ulaşmak için ormanda yürüyen gazeteciler, yerde yatan bir kadın gördü. O kadın, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Emine Aksoy'du.

Gazeteci Murat Demirbilek, Emine Aksoy'u gördükleri anları anlattı:

"Yolda arama çalışmalarını çekelim diye Hüseyin Yılmaz arkadaşımla beraber, İHA muhabiri, dağlık bir yola girdik. Kaybolduğumuzu düşündük il etapta. Tabii Allah bu, buldurtacakmış bize. Cansız bir şekilde yatıyordu yerde teyze. Birkaç dakika sonra Allah diye ayağa kalktı."

İlk istediği şey su oldu

Gazetecileri gören 78 yaşındaki kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Kadının Demirbilek'e sorduğu sorulardan biri de "Evimi biliyor musunuz?" oldu.

Onu bulanlardan ilk isteği su oldu. Yaşlı kadının ot yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerine haber veren gazeteciler, yaşlı teyzenin oğullarıyla buluşmasını da görüntüledi.

Osman Aksoy'un o anlardaki heyecanı da kameralara yansıdı:

"Çok mutluyum. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Arayan jandarmamıza, köylülerimize, herkese binlerce şükürler olsun. Allah'ım bize yardım etti, size de yardım etsin."

Kaybolduğu noktadan ters istikamette bulunan Emine Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.