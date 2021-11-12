İznik Gölü'nde su çekilmesi her geçen gün kötüye gidiyor.

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü olarak kayıtlarda yerini alıyor.

Son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 200 metre çekildi.

İznik’e bağlı Çakırca Mahallesi'nde büyük iskele su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu.

Göl kıyısında işletmesi bulunan Aysel Güleç, “Bir önceki yıl da kötüydü düzelir sandık ama şimdi resmen bir felaket. Görüyorsunuz kayıklar, ördekler karada çok üzülüyoruz. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz” dedi.