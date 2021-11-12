Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'de Urla açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik Yunanistan
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