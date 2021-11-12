Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nazilli’de iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın’nın Dereağzı Mahallesi yönüne giden F.Y idaresindeki minibüs, aynı yönde giden M.M’nin kullandığı şehir içi minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın sonucu F.Y. yönetimindeki minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki sürücü F.Y. ile minibüste yolcu olarak bulunan T.Y. ile L.S, yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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