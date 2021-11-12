Aydın’nın Dereağzı Mahallesi yönüne giden F.Y idaresindeki minibüs, aynı yönde giden M.M’nin kullandığı şehir içi minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın sonucu F.Y. yönetimindeki minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki sürücü F.Y. ile minibüste yolcu olarak bulunan T.Y. ile L.S, yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.