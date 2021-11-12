Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyündeki evinden bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek ayrılan Esra Y., geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler arama hazırlığı yaparken çocuk, dün saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kent merkezindeki Kardeşler Tepesi'nde bulunan ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü söyleyip ihbarda bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Bir süre sonra çocuğun telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de arama çalışmalarına katıldı. Gece görüşlü dronla yapılan aramalarda ormanlık alanda kayıp çocuğun izine rastlanılamadı.

Köprü üzerinde bulundu

Sabah saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprüde bir kız çocuğunun olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti.

[Fotoğraf: DHA]

Kız çocuğunun kayıp Esra olduğu anlaşıldı. Köprü üzerinde bekleyen Esra Y., ekiplerin kısa süren ikna çabası sonrası alındı.

Genç kız, Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.