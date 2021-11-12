Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 08:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de köpekleri dövüştüren 25 şüpheli gözaltında
Kırıkkale'de köpek dövüşü yapılan araziye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin şafak baskınında 25 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana şafak operasyonu düzenlendi.
Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile birlikte 25 kişiyi yakaladı.
[Fotoğraf: DHA]
Dövüştürülen bir köpek barınağa teslim edildi
Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11'inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.
Ayrıca dövüştürülen ve vücudunda yara izleri bulunan bir köpek barınağa teslim edildi.
Etiketler: Kırıkkale
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