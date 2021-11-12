Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 05:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak
[Fotoğraf: AA]
Elazığ, Erzurum ve Rize'deki bazı taşınmazlar, hak sahibi afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, üç ildeki bazı taşınmazların Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Buna göre, Elazığ'ın merkez Yalındamlar ve Sivrice ilçesi Uslu köyleri, Erzurum'un Çat ilçesi Muratçayırı ve Tuzluca mahalleleri ile Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyündeki bazı taşınmazlar, meydana gelen ve genel hayata etkili kabul edilen afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak.
Etiketler: AFAD Elazığ Erzurum Resmi Gazete Rize
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