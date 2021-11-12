Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ev yangını 1 can aldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde yangın çıktı. Yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Arslanlı Mahallesi 3176. Sokak'ta 82 yaşındaki Vicdan Uysal'ın yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen evde, Uysal'ın cesedine ulaşıldı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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