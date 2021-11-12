Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 00:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada tır sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında, Mehmet K.’nin kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenler sürücünün yardımına koştu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almadı.
Kaza bölgesine giden polis ekipleri çevrede önlem aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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