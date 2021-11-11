Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Boşanma aşamasındaki eşini aracıyla ezdi
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla ezdi.
Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan İbrahim Pişkin, kendisinden boşanmak isteyen eşi Selime Pişkin'e, çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından İbrahim Pişkin gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu Kadına Şiddet
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