Çamlıyurt İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan okul servisinin önüne çıkan ayı yavrusu, araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ormanlık alandan yola inen yavru ayı, seyir halindeki araçların arasında bir süre yürüdü. Kayıtlarda, ayının yolda seyreden araçlara aldırış etmeden yoluna devam ettiği, arkadan gelen başka bir minibüsün durarak ayının geçmesini beklediği görülüyor.

Sürücü ve öğretmenlerin, herhangi bir kaza yaşanmaması için bağırarak uzaklaştırmaya çalışdığı ayı yavrusu, tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti.

Bir süre sonra ormanlık alana giren yavru ayı gözden kayboldu.