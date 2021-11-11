Arsin ilçesinde bir benzin istasyonundan yakıt alan 61 HE 608 plakalı hafif ticari araç, bir süre bekledikten sonra dikkatsiz bir şekilde yola çıktı.

Rize’den Trabzon istikametine gitmekte olan Ortahisar Belediyesi’ne ait midibüs, araca çarparak kontrolden çıktı. Daha sonra orta refüjü de aşarak karşı yönden gelen minibüse çarptı.

61 HE 608 plakalı araç ise daha sonra yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, olay yerinde çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Trabzon’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.