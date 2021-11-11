Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı. Tulay, müsabakaları COVID-19 tedbirlerine uygun olarak yüz yüze gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Sporcularımızın taşlara dokunarak oynaması bir başka"

COVID-19 salgınında müsabakaların online ya da yarı online gerçekleştirildiğine değinen Tulay, "Bu turnuvaya katılan sporcularımız uzun zamandır yüz yüze antrenman yapamamıştı. Yüz yüze olmanın, sporcularımızın taşlara dokunarak oynamasının keyfi bir başka. Turnuvaya ilgi büyük, 17 ilden 67 takım ve 310 sporcu katılıyor. Salgın koşullarını ön planda tutarak yapılan turnuvanın herkes için sağlıklı ve güzel bir atmosferde geçmesini diliyorum" dedi.