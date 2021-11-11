AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde, yangınlarda ürünleri zarar gören üreticilere buğday, ayçiçeği ve arpa tohumu ile fidan, gübre ve saman dağıtımı etkinliğine katıldı.

"Yeşilimiz daha da yeşil olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, "252 milyon fidan bugün toprakla buluşturulacak. Yeşilimiz daha da yeşil olacak" dedi.

Sarıeroğlu, yaz aylarında Adana'da aynı anda 35 noktada, Türkiye'de ise 54 ilde 200'ü aşkın noktada orman yangınlarıyla mücadele edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Hasarlarımızın çok hızlı biçimde tespitini yapıp bunların yerine getirilmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Allah'a çok şükür ki Adana'mızda bir can kaybı yaşamadık ama ülkemizde yangın ve sel felaketlerinde kayıplarımız oldu. Huzurlarınızda ben onları bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Hala tedavi görenler var. Onlara şifa diliyorum."

Yangının zararları gideriliyor

Çiftçilere bir müjdeyi paylaşmak istediğini söyleyen Sarıeroğlu, "Tarımsal arazilerde çiftçilerimizin kayıplarıyla alakalı hasar tespitini yaptıranlar için şehrimize maddi kaynak Ziraat Bankasına yatmış durumda. Burada tarımsal arazilerinde hasar tespitini yaptıran kardeşlerimiz Ziraat Bankasına T.C. kimlik numaralarıyla başvurdukları takdirde bu ödemeler kendilerine gerçekleştirilecek" sözlerini kullandı.

"Devletimiz büyük, Türkiye çok güçlü"

Etkinlikte çiftçilere, 40 ton buğday, 1 ton ayçiçeği tohumu, 9 bin zeytin fidanı, 3 bin 500 badem fidanı ile gübre dağıtılacağını söyleyen Sarıeroğlu, "Devletimiz her konuda, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek" dedi.