İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Saat 10.00-13.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak, Boyacı Ahmet Sokak, Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak ise Peykhane Caddesi belirlendi.