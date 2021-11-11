Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Şile Orman İşletme Müdürlüğü'nce Sofular Mahallesi'nde eski maden ocağının bulunduğu alanda ağaç dikim töreni gerçekleştirildi.

Törene; Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hazel Yılmaz, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı, siyasi partilerden temsilciler, STK temsilcileri ve gönüllüler katıldı.



Şile Orman İşletme Müdürü Temel Bulut, "Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü, tüm kurumlarımızın ve halkımızın desteğiyle her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bağlamda dün olduğu gibi her zaman ağaçlandırma çalışmaları sürecektir" dedi.





"Daha yeşil bir ülke bırakmak için buradayız"



Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, "Şile'nin yüzde 80'lik alanının orman alanı olması bizler için büyük önem taşımakta. Her ne olursa olsun biz yeşillendireceğiz. Geleceğe daha yeşil Şile ve ülke bırakmak için buradayız" sözlerini kullandı.



Konuşmaların ardından alanda fidanlar dikildi.