Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 19:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Görev sırasında kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Suriye Üs Bölgesi'nde Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev sırasında kalp krizi geçirdi.
Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Celal Esen hayatını kaybetti.
Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Esen, yarın öğlen namazınından sonra defnedilecek.
Etiketler: Şehit
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