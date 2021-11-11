Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Celal Esen hayatını kaybetti.



Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Esen, yarın öğlen namazınından sonra defnedilecek.