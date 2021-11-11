Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda köpek balıkları kıyıya yaklaştı.

Köpek balıklarının kıyıya yaklaşması görenleri şaşırttı. Sahilde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şimşek, ''Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz'' dedi.