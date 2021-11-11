Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüldü
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Sarıgerme Plajı'nda 6 köpek balığı kıyıya 3 metre mesafede görüldü.
Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda köpek balıkları kıyıya yaklaştı.
Köpek balıklarının kıyıya yaklaşması görenleri şaşırttı. Sahilde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Şimşek, ''Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz'' dedi.
Etiketler: Balıkçılık Ege Denizi Muğla
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