Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda Elbistan-Göksun karayolu, Ekinözü yol ayrımında uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.



Araç içi ve şüpheli şahısların üstünde arama yapan ekipler, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş 5 parça halinde 962,26 gram metamfetamin ile 96 adet hap ele geçirdi.



Olayla ilgili M.H, A.R, A.M.H. ve E.S. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H, A.R, A.M.H. tutuklanırken E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.