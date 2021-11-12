Merkez Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, sabah saatlerinde kuyumcunun kepenklerini açan Faruk K.'nın yanına gelen bir kişi, çeyrek altın alacağını söyleyerek dükkana girdi.

Şüpheli, bu sırada belinden silah çıkarıp, Faruk K.'ya elindeki çantayı uzatarak, 'Altınları buna koy' dedi. Paniğe kapılan Faruk K., soyguncunun verdiği çantaya aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları doldurdu.

Ekipler güvenlik kamerasından şüpheliyi tespit etti

Maskeli ve silahlı soyguncu, çantayı aldıktan sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçarken, altınların bir kısmını da yolda düşürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. olduğu tespit eden ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

[Fotoğraf: DHA]

6 saalik takibin ardından yakalandılar

Ekipler, şüphelinin soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve üzerindeki elbiselerini değiştirdikten sonra buradan bir taksiye bindiğini tespit etti.

Taksiyi takibe alan ekipler, şüphelinin Yalova'da F.B. ve M.Y.P. ile buluştuğunu belirledi. Takibi sürdüren ekipler şüphelilerin otomobille geldiği İstanbul’un Kartal ilçesinde diğer suç ortakları B.P. ile birlikte boş bir fabrika binasında saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Şüpheliler altınları sayarken yakalandı

4 şüpheli, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda çalıntı altınları sayarken yakalandı.

Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından savcılığa sevk edilecek.

Kuyumcuda gerçekleştirilen soygun, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.