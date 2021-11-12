Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 04:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA]
Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle bugün saat 10.00 ile 13.00 arasında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binası açılacak.
Açılış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 10.00-13.00 arasında trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları şu şekilde açıkladı:
"Dostluk Yurdu Sokak, Boyacı Ahmet Sokak, Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."
Alternatif güzergah olarak ise Peykhane Caddesi belirlendi.
Etiketler: İstanbul İstanbul Valiliği
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