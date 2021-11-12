Temeli 18 Mart 2017'de atıldı.

O günden beri gece gündüz çalışıldı.

Türkiye'nin tarihi projelerinden birinde daha sona gelindi.

87 tabliyeden 81'inin montajı bitti

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak. Çanakkale Boğazı'nda yükselen köprü Asya ile Avrupa kıtalarını bir kez daha kara yoluyla birleştirecek. Köprüde araçların geçeceği yol tamamlanmak üzere.

Zemini oluşturan 87 tabliyeden 81'inin montajı bitti. Kalan tabliyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 blok halinde köprüye yerleştirilecek.

Ardından asfaltlama, korkuluk ve trafik düzenlemeleri yapılacak.

"İki yaka arasındaki geçiş süresi 6 dakikaya inecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da dev projenin sağlayacağı kolaylığı şu sözlerle anlattı.

"Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale Otoyolu'nu açacağız."

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak

Dev yapı, "Simgelerin köprüsü" olarak isimlendiriliyor.

Kuleleri 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

Üst kısımları, seyit onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil ediyor.

Orta açıklığı Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olarak inşa edildi. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak.