Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 02:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
[Fotoğraf: @fuatoktay]
Macaristan Başbakanı Viktor Orban resmi ziyaretlerde bulunmak için Türkiye'ye geldi. Ankara'da bulunan Orban, Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Millet Kütüphanesi ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.
[Fotoğraf: @fuatoktay]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizi ziyareti kapsamında Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik" dedi.
[Fotoğraf: @fuatoktay]
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
[Fotoğraf: @fuatoktay]
Etiketler: Fuat Oktay Macaristan Mustafa Varank
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