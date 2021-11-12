Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Millet Kütüphanesi ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

[Fotoğraf: @fuatoktay]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizi ziyareti kapsamında Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik" dedi.

[Fotoğraf: @fuatoktay]

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

[Fotoğraf: @fuatoktay]