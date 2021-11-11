Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Kazakistan arasında mutabakat zaptı imzalandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Kazakistan arasında "sınır ötesi merkezler" alanında mutabakat zaptı imzalandı.
Mutabakat zaptının imza töreni İstanbul'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov'un katılımıyla gerçekleşti.
İmza töreni öncesinde Türkiye ve Kazakistan heyetleri arasında görüşme yapıldı.
Görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş birliği Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov tarafından imzalandı.
Etiketler: Kazakistan Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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