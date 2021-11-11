Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği baş başa görüşme ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türk ve Macar girişimcilerin, Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, iki ülkenin NATO müttefikleri olarak savunma sanayisinde büyük iş birliği potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler ortak tarih ve kültürümüzün daha iyi tanıtılmasına vesile olacaktır." dedi.