Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ambulans uçak ve helikopterlerle ilgili rakamları paylaştı.

Bakan Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla, sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındığını belirterek, "Ayrıca yurt dışına bir hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz." dedi.