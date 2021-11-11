Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçak ve helikopter ambulanslar 3629 hasta ve yaralıyı taşıdı
Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ve helikopter ambulanslarla, bu yıl içerisinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ambulans uçak ve helikopterlerle ilgili rakamları paylaştı.
Bakan Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla, sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındığını belirterek, "Ayrıca yurt dışına bir hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz." dedi.
Etiketler: Ambulans Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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