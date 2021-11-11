Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başak Cengiz ile ilgili açıklama yaptı.

Altun, açıklamasında, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" sözlerini kullandı.