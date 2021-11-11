Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun'ndan Başak Cengiz açıklaması
İletişim Başkanı Altun, Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başak Cengiz ile ilgili açıklama yaptı.
Altun, açıklamasında, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" sözlerini kullandı.
Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 11, 2021
Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
Etiketler: Fahrettin Altun
Son Haberler
- 20:29
- 20:28
- 20:20
- 20:23
- 20:10
Sıradaki Haber
Türkiye ile Macaristan arasında 9 anlaşma imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz