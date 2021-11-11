Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle Konsey'e ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zirvede, Türk Konseyinin isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve gelecek 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması bekleniyor.

Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye devrolunacağı zirvede, dost ve kardeş ülkelerle iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin hususlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.